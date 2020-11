Vrijdag komt het Overlegcomité weer bijeen om knopen door te hakken. De verzamelde regeringen van het land moeten uitmaken of de winkels gesloten blijven en zullen zich buigen over hoe Kerstmis er mag uitzien. Maar de teugels echt lossen, zit er niet in. “De druk op de ziekenhuizen blijft enorm”, klinkt het binnen de regering. “Verwacht geen grote goednieuwsshow.”