Waarom slecht slapen geen al te best nieuws is … en niet alleen voor je ochtendhumeur

Dat slecht slapen slecht is voor ons lichaam, is al langer geweten. Maar onderzoekers konden nu ook vaststellen hoe slecht precies. Volwassenen die een gezond slaappatroon aanhouden bleken maar liefst 42 procent minder kans te hebben op hartproblemen. Dat blijkt uit een grootschalige studie die deze week verscheen in het wetenschappelijk magazine Circulation.

Op tijd opstaan, 7 tot 8 uur ononderbroken slapen, overdag wakker zijn en niet snurken. Dat zijn volgens wetenschappers de sleutels tot een gezond slaappatroon. Het slaappatroon van zo’n 408.802 Britten werd tien jaar lang onder de loep genomen om het effect van slecht slapen op het hart bloot te leggen. “Op basis van die vijf zaken gaven we de participanten een score en die volgden we over een lange periode”, zegt dr. Lu Qi van de Tulane University in New Orleans.

“Er werd ook rekening gehouden met de achtergrond van de mensen. Mensen met diabetes, hoge bloeddruk of genetische aandoeningen werden uit de test gehaald.” Bij de gezonde deelnemers hadden slechte slapers maar liefst 42 procent meer kans op hartfalen. Niet alle vijf elementen wogen even zwaar door. Mensen die overdag moe waren, bleken 34 procent meer kans te hebben op hartfalen, terwijl dat voor mensen die niet vroeg konden opstaan ‘slechts‘ 8 procent meer kans was. “Toch moeten we een slecht slaappatroon als een geheel aanpakken en niet alle elementen fragmentarisch bekijken”, zegt Qi nog.

