Politie zoekt dove die tekeningen verkoopt in Opoeteren

MaaseikBewoners in de Schoolstraat, Houwstraat en Hoevenstraat in Opoeteren kregen maandag tussen 14.45 en 17.50 uur bezoek van een oplichter. De man deed zich als een dove voor en verkocht tekeningen. Het gaat om een man met lichtblonde haren, hij is 1,80 meter groot, droeg een jeans en lichtkleurige jas. De mensen die door hem benaderd werden vonden het nogal verdacht omdat de man niet alle huizen afging, maar heel selectief was in zijn keuzes. De politie is op zoek naar de verdachte. Een buurtonderzoek leverde niets op. ppn