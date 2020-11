Mikaela Shiffrin past voor parallelle reuzenslalom in Lech

De Amerikaanse skivedette Mikaela Shiffrin geeft forfait voor de wereldbekerwedstrijd parallelle reuzenslalom van donderdag (26 november) in het Oostenrijkse Lech. De vijfvoudig wereldkampioene en tweevoudig olympisch kampioene last in de plaats een trainingsstage in.

De 25-jarige Shiffrin maakte afgelopen weekend haar comeback in competitie na 300 dagen afwezigheid (sinds eind januari). De drievoudige winnares van de algemene wereldbeker nam de tijd om te bekomen van het plotse overlijden van haar vader.

In het Finse Levi slalomde de Amerikaanse ster naar een tweede en vijfde plaats. De openingsmanche van de wereldbeker, een reuzenslalom vorige maand in het Oostenrijkse Sölden, miste ze door rugproblemen.

Ook de Oostenrijkse topskiër Marco Schwarz is er vrijdag (wanneer de mannen in actie komen) niet bij in Lech. Zijn skifederatie bevestigde dinsdag dat Schwarz, de nummer drie van het WK slalom en WK combiné, een coronabesmetting heeft opgelopen. (belga)