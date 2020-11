Tour Elentrik Corona verspreidt hoopvolle boodschappen in Beringen

“Corona heeft een grote impact op ons leven en voor veel mensen zijn de strenge maatregelen niet evident. Daarom willen we met deze speciale editie van Tour Elentrik kleur en aanmoedigende boodschappen in het straatbeeld brengen. Zo willen we onze inwoners een hart onder de riem steken en stimuleren om samen de strijd tegen corona vol te houden. Op de kastjes krijgen vijf boodschappen visueel een plekje: ‘even apart, altijd samen’, ‘zorg voor licht’, ‘in memoriam’, ‘onze helden van de zorg’ en ‘wees loyaal, koop lokaal’”, legt schepen van cultuur An Moons uit.Vijf boodschappen op zoek naar inspiratie. “Voor de uitwerking van de vijf boodschappen doen we graag een beroep op de creativiteit van de Beringenaren”, vervolgt schepen An Moons. “Welke beelden of emoties roepen de vijf boodschappen bij je op? Wat associeer je ermee? Geef jij de kastjes graag een gezicht? Laat jouw fantasie de vrije loop en bezorg ons jouw voorstel in de vorm van een tekening, een schets, een gedicht of een uitgeschreven idee. De kunstenaars zullen deze voorstellen gebruiken als inspiratiebron voor het definitieve ontwerp op de vijf kastjes.” Stuur jouw voorstel uiterlijk dinsdag 1 december naar tourelentrik@beringen.be. Heb je een voorstel ingestuurd? Dan maak je kans op een cadeaubon van stad Beringen ter waarde van 50 euro. Warm eindejaarTour Elentrik Corona is een project van de dienst cultuur in samenwerking met Treepack. Zij zullen in december aan de slag gaan met hun straatkunstenaars uit de regio van Beringen. Nog voor eindejaar zal je de vijf beschilderde kastjes kunnen bewonderen in Koersel, Beringen, Paal, Beverlo en Beringen-Mijn. De nieuwe kunstwerken kan je, net zoals de 33 andere kastjes, veilig bezichtigen in openlucht. De locaties verschijnen ook in de brochure van Tour Elentrik Beringen.