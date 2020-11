Hilarisch: eekhoorn eet per ongeluk gefermenteerd fruit en is ladderzat

Deze eekhoorn griste snel wat overschotjes mee die hij zag staan op een bankje in de tuin van de Amerikaanse Kathleen. “Die restjes waren eigenlijk voor mijn varken bedoeld, maar toen zag ik plots dat een ander diertje ze aan het opeten was”, klinkt het. Maar tussen de granen en de zaden zat ook een peer die gefermenteerd was. En dat had de eekhoorn niet zien aankomen.