Jennifer Lopez krijgt kritiek: “Ze aapt Beyoncé na”

Tijdens de prijsuitreiking op zondagavond voerde Jennifer Lopez een sexy duet op met artiest Maluma. Kijkers merkten meteen overeenkomsten op met de ‘Drunk in love’-performance van Beyoncé en haar wederhelft Jay-Z op de Grammy’s zes jaar geleden. Ze verweten J.Lo via sociale media van kopieergedrag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lopez droeg voor het brengen van de nummers ‘Pa ti’ en ‘Lonely’ een zwart aansluitend pak met uitsparingen… net als Beyoncé toen. Beide zangeressen zwierden ook met een kort kapsel met wetlook en dansten zwoel in gekleurd licht, dat precies van tussen lamellen op hen scheen. “Iemand zou dit moeten gesignaleerd hebben”, schrijft Diet Prada, het Instagramaccount dat zich toespitst op kopieergedrag in modeland.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

CNN heeft contact proberen opnemen met de entourage van beide zangeressen, maar die hebben voorlopig nog niet op de heisa gereageerd. Een niet nader genoemde productiemedewerker laat in een reactie aan de Britse The Daily Mail wel weten dat beide sterren misschien wel inspiratie hebben opgedaan van de Cell Block Tango in de musical ‘Chicago’, een choreografie gebracht door danseressen met kort kapsels, in zwarte pakjes en in licht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bekijk hieronder de choreografie van Jennifer Lopez, Beyoncé en de dans in ‘Chicago’