Kaia Gerber vindt de liefde bij ‘Euphoria’-acteur

Kaia Gerber en Jacob Elordi zouden al een poosje aan het daten zijn, maar het heeft er steeds meer van weg dat het toch wel serieus is tussen het topmodel en de 23-jarige acteur, bekend van onder meer Euphoria en The Kissing Booth.

De geruchten over een mogelijke relatie deden al een tijdje de ronde toen er begin september foto’s van hen in Los Angeles en New York begonnen op te duiken en de twee spendeerden ook Halloween samen, hij verkleed als Elvis zij als Priscilla Presley. Maar de dochter van Cindy Crawford heeft nu ook bevestigd dat ze effectief een relatie hebben.

Volgens het Amerikaanse magazine People is Gerber naar eigen zeggen “heel gelukkig” nu ze de liefde heeft gevonden bij Elordi. Volgens een bron heeft de acteur de Malibu-levensstijl van het model al helemaal omarmd. “Jacob is heel lief voor Kaia. Ze zijn dol op elkaar en het is heel schattig om te zien”, klinkt het. “Het is duidelijk dat haar ouders Cindy en Rande Jacob hebben goedgekeurd. Ze spenderen dan ook veel tijd samen.”