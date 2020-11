Wat als plots twee werfleiders uitvallen door het coronavirus en je als student het roer moet overnemen? Het overkwam de 25-jarige Axel Scheepers uit Genk. Hij zit in zijn laatste jaar professionele bachelor in de bouw aan de Hogeschool PXL. Hij doet stage bij een Limburgs aannemingsbedrijf. Zij gaven hem de kans van zijn leven. Nu is de 25-jarige student toe aan zijn tweede werf als werfleider.