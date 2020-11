Ex-Genkspeler Anele komt om bij ongeval

Droevig nieuws uit het voetbal. Ex-Racing Genk-speler Anele Ngcongca is op 33-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde in zijn thuisland Zuid-Afrika. Anele zat niet achter het stuur, maar op de passagiersstoel. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De Belgische voetbalwereld reageert aangeslagen op het nieuws. De Zuid-Afrikaanse rechtsachter speelde maar liefst 279 wedstrijden voor Racing Genk. Hij won tweemaal de beker en werd één keer landskampioen. Anele was een kleurrijk figuur die geliefd was bij de Genkse aanhang.