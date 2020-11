Ivo zingt carnaviellied over corona

Als muzikant is het in deze coronatijden niet gemakkelijk. Er zijn geen optredens en dus moeten ze op een andere manier hun artistieke gave tot uiting brengen. Nadat hij eerder een nummer schreef voor zijn 'sterrenkleinkindje' Fenne (voor altijd dicht bij ons) heeft Ivo Jeurissen een nieuw nummer gemaakt. Hij gooit het over een heel andere boeg. Carnaval kan niet gevierd worden, er zijn geen optochten, geen bals. Maar liedjes mogen natuurlijk wel gespeeld worden. Daarom maakte hij een nummer met corona in gedachten. Voor alle duidelijkheid, het is zeker niet de bedoeling om corona te minimaliseren of in het belachelijke te trekken. Nee, het is gewoon een liedje om de carnavalisten een hart onder de riem te steken. Het nummer is te koop aan 5 euro, er staat nog een bonustrack op.Info: https://www.facebook.com/ivoplaysshadows