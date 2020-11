Lokaal bestuur biedt luisterend oor in coronatijden

De medewerkers checken via dat telefoontje ook hoe het met je gaat en of er verdere hulp (bv. boodschappen) wenselijk is. Intussen ontvingen 693 gezinnen (1151 personen) een telefoontje van onze medewerkers. Zijn de personen telefonisch niet bereikbaar dan gaan de medewerkers ter plaatse en laten ze een briefje achter met de vraag om contact op te nemen. Afhankelijk van de symptomen worden de mensen na 4 tot 7 dagen opnieuw gecontacteerd om hun situatie verder op te volgen. Deze contactopnames worden herhaald zolang het nodig is. Daarnaast worden binnenkort de 85-plussers weer opgebeld met de vraag hoe het met hen gaat en of we hen met iets kunnen helpen. Via deze acties probeert het lokaal bestuur ook in deze moeilijkere tijden een luisterend oor te zijn voor de inwoners.