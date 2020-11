De situatie in de woonzorgcentra blijft nog steeds problematisch. In 229 van de 821 instellingen is er sprake van een grote uitbraak, met vijf of meer besmettingen. En dat heeft ook gevolgen voor het aantal aanwezige personeelsleden. Daarom werden afgelopen weekend huisartsen in opleiding ingezet om bij te springen waar nodig. Dat bevestigt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro.