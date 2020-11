Stijn en Nuria uit ‘Blind getrouwd’: “Financiële zorgen wogen op onze relatie”

Stijn en Nuria, Nuria en Stijn. Het oerkoppel uit het VTM-programma ‘Blind getrouwd’ is inmiddels vijf jaar samen. Een succesverhaal, maar ook zij hebben hun ups en downs gekend. Zo legden financiële zorgen druk op hun relatie, vertelt Stijn in Story.

“We zijn heel trots op waar we na vijf jaar staan”, viert Stijn zijn huwelijksverjaardag. “Iedereen weet dat het geen liefde op het eerste gezicht was, maar vandaag heb ik heel veel respect voor Nuria. Zij is een heel sterke vrouw, en ik ben een heel tevreden man.”

En ook Nuria is blij met ‘haar’ Stijn. “De man met wie ik gehuwd ben, is niet de man op wie ik ooit zou kunnen vallen, maar Stijn is meer zichzelf geworden. Hij straalt veel meer zelfvertrouwen en vriendelijkheid uit en komt minder stijf en hard over. Ik heb hem ook een beetje gerestyled, met een andere bril en mooier kapsel.”

Financiële stress

“Wat dan de grootste uitdaging voor ons als koppel was? De financiële stress toen ik tweemaal op zoek moest naar een nieuwe job”, zegt Stijn. “Die legde het meeste druk op onze relatie. Ik stapte uit de familiezaak om meer bij mijn gezin te zijn, maar ik had geen vooruitzicht op een nieuwe job. Ik kon later aan de slag bij E5 Mode, maar tijdens de eerste lockdown werd ik technisch werkloos en in mei kreeg ik mijn ontslag. Gelukkig konden we ons woonkrediet on hold zetten… Maar het was zwaar: Nuria bleef aan het werk, dus kwam de zorg voor de kinderen op mij terecht. Fijn om de kinderen bij mij te hebben, maar na een aantal maanden had ik het wel gehad. Ik was heel blij toen ik in juni een nieuwe job vond (lacht).”

