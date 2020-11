Ondanks de dalende cijfers vielen er deze zomer veel fietsdoden. In september verongelukte in Beringen een 31-jarige fietser toen hij in een werfput reed. — © ZB

Hasselt

In de eerste negen maanden van 2020 waren er in Limburg 13,4 procent minder letselongevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. We telden ook zes verkeersdoden minder. Een positief gevolg van de lockdown. “Maar na het coronavirus zullen de cijfers weer stijgen”, waarschuwt Vias.