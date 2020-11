Hondje dat zes jaar geleden werd gestolen nu herenigd met familie: “Dit is onwerkelijk”

2020 had onlangs nog een geweldige verrassing in petto voor Simon en Caroline Hall. Het koppel uit het Engelse Durham kon donderdag hun hondje Bonnie terug in de armen sluiten. Maar liefst zes jaar geleden werd de viervoeter gestolen, maar nu is de cockerspaniël eindelijk terug bij haar baasjes.

Sinds de diefstal in mei 2014 bleef het koppel hopen op een goede afloop. “We dachten dat Bonnie werd gestolen om ermee te fokken”, vertelde Caroline aan lokale media. “Volgens de dierenkliniek waar de hond onlangs nog een hysterectomie - een verwijdering van de baarmoeder - onderging, dateert haar recentste nest nog maar van twee maanden geleden.”

Het was uiteindelijk een hondenvanger die de baasjes dankzij de microchip van Bonnie kon verwittigen. “We kunnen het maar niet geloven”, vertelde Caroline aan lokale media. “Amper een paar jaar geleden begon ik de hoop op te geven. Het is allemaal een beetje onwerkelijk.”

Bonnie was maar liefst 321 kilometer verwijderd van haar thuis. “Ik had mezelf erop voorbereid dat ze er mogelijk slecht aan toe zou zijn”, vervolgde de dame. “Ze zag er daarentegen vrij goed uit. De dierenartsen hebben haar zeer goed verzorgd. Dit was het goede nieuws dat we dit jaar nodig hadden.” De viervoeter mocht bij thuiskomst ook kennismaken met Jessie, de andere hond van het koppel.

(kmlo)