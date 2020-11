Nieuwe fietsparking voor de chiromeisjes

Als er chiro is komen de meeste meisjes met de fiets. Op een doorsnee zondagnamiddag staat er een hele hoop rijwielen tegen de muren van de lokalen. Op dit ogenblik is dat niet het geval, want momenteel geldt veiligheid boven alles: omwille van corona is de werking tijdelijk opgeschort, ook voor de min twaalfjarigen. Toch zijn er elke zondag spelletjes - online weliswaar - waarmee ze tips kunnen verdienen voor het grote Cluedospel van de chiro.Maar als over enkele weken corona weer wat teruggedrongen is en er opnieuw chiroactiviteiten zijn dan wacht de meisjes een serieuze verrassing: een prachtige fietsparking voor een vijftigtal fietsen met een ondergrond van grasdallen, zodat het helemaal een groene parking wordt.De aanleg van deze fietsparking past in een globaal fietsparkeerplan voor Boxbergheide, waarbij ook de kerk, het zwembad en enkele andere plekken betrokken zijn. Genk legt de parking in eigen beheer aan. De mannen van de Stad zijn volop bezig en het zal er prachtig uit zien. En ja, als er geen chiro is kunnen ook de bezoekers van De Schalm ze gebruiken. Want de fiets is het voertuig bij uitstek geworden voor wie zich in deze tijden over korte afstand wil verplaatsen...