Cafébaas parkeert foodtruck voor de deur

“Ik kocht eind vorig jaar een foodtruck met de bedoeling die te gebruiken bij optredens in mijn danscafé en andere activiteiten, zoals de rommelmarkten in Klein-Gelmen”, vertelt Jo. “Maar tijdens de vorige en huidige lockdown is de foodtruck al goed van pas gekomen. Voor het café kunnen we nu afhaal aanbieden aan de wandelaars. Hier starten drie uitgestippelde wandelingen van wandelclub AVIAT uit Sint-Truiden, ook een wandelroute van Greenspot Mettekoven passeert voor de deur.” De inwendige mens kan dankzij Barakske Catarakske versterkt worden met een hotdog, braadworst of hamburger en een bakje friet. “Er is ook nog de specialiteit van het huis, onze Catarakttaart. Alles is om mee te nemen, daarom bieden we drank in blik of plastic flesjes aan en koffie in afgesloten bekers aan. Ik wil graag de vaste klanten bedanken die ons blijven steunen en een duwtje in de rug geven.”

FrMi