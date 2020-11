Een 22-jarige studente uit Genk is maandagnamiddag rond 16.30 uur naar het UZ Gasthuisberg in Leuven gebracht nadat ze op de Waversebaan in Heverlee met haar fiets te val was gekomen. Er waren geen derden bij het ongeval betrokken. Het slachtoffer hield aan de valpartij enkele schaafwonden in het aangezicht en een pijnlijke pols over. ppn