MOP VAN DE WEEK: een wens

Een Fransman, een Nederlander en een Engelsman zitten bij een zwembad en mogen alle drie een wens doen van de goede fe .Als ze van de duikplank in het water springen, moeten ze als ze nog in de lucht zijn een wens roepen en die wordt dan vervuld.De Fransman gaat eerst, hij springt van de duikplank en roept: "Wijn." En meteen verandert al het water in wijn.De Nederlander springt en roept: "Geld." En hij landt in een zwembad vol met geld.Dan gaat de Engelsman op de duikplank, maar hij glijdt uit en roept: "Shit."