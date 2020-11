Trajectcontrole op Kempenweg actief

Sinds maandag 23 november is een trajectcontrole op de N564 , de Kempenweg langs de Zuid Willemsvaart in de richting van Lozen Bocholt, actief. Vanaf nu worden overtredingen van de maximumsnelheid automatisch doorgezet naar het Centraal Justitieel Incassobureau en volgt een boete.

Het is het vijftiende van twintig nieuwe trajectcontrolesystemen op N-wegen dat actief wordt. Op de N564 geldt vandaag een maximumsnelheid van 80 km/uur. Deze wordt nu vaak overschreden. Samen met de inrichting van de weg, een lange, rechte baan met een rij bomen geeft dat een hoog risico op ongevallen op dit traject. De trajectcontrole moet de N564 dus veiliger maken en geldt op de Kempenweg tussen de Kazernelaan en de Havenweg, in beide richtingen. Een trajectcontrole handhaaft de snelheid over een langere afstand. De snelheid wordt niet op één punt gemeten. Het gaat om de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten en heeft daarmee een groot effectgebied. Het systeem controleert dag en nacht op het overtreden van de maximumsnelheid. RDr