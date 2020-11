DeMarcus Cousins ruilt LA Lakers voor Houston

DeMarcus Cousins stapt van de Los Angeles Lakers over naar de Houston Rockets. Daar wil de viervoudige All Star (2015-2018) zijn carrière na een seizoen vol blessureleed opnieuw lanceren.

De 30-jarige Cousins tekende in juli 2019 voor de Lakers maar kon zich vorig seizoen nooit tonen voor de kampioen. Enkele weken na zijn komst bij de Californiërs, scheurde hij op training de kruisbanden van zijn knie. Hij raakte niet op tijd fit om met LeBron James en co mee voor de titel te strijden in de bubbel in Disney World.

Aan ESPN zegt Cousins, die in januari 2018 ook al zijn achillespees scheurde, dat hij “dankbaar is” voor de kans die Houston hem geeft. “Ik kijk erg uit naar wat er zal volgen”, aldus de Amerikaanse center, die met zijn land in 2016 olympisch kampioen werd in Rio.

Houston haalde eerder al Christian Wood (Detroit) maar het is vooral afwachten of sterspelers James Harden en Russell Westbrook bij de ploeg blijven. Zij lieten de voorbije weken verstaan op een transfer te azen.