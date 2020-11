Jens Stoltenberg — © via REUTERS

Ook Joe Biden zal – net als de huidige president Donald Trump – druk blijven zetten op de Europese leden van de NAVO om hun defensie-uitgaven te verhogen. Dat stelt NAVO-chef Jens Stoltenberg. Trump had volgens Stoltenberg “zijn eigen stijl” en was “vrij duidelijk” naar de andere leden over zijn verwachtingen. Stoltenberg zegt er vrijwel zeker van te zijn dat Biden “dezelfde verwachting van de Europese partners” zal uiten.