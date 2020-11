Kiëstraat wordt ook schoolstraat

De gemeente zet in op veilige schoolomgevingen. De eerste schoolstraat werd in september al geïmplementeerd in de schoolomgeving van het Royke in Gruitrode. “De tweede schoolstraat wordt de Kiëstraat aan de Daltonschool en de gemeentelijke sporthal in het centrum van Meeuwen”, vertelt schepen Marco Goossens.

In de beginperiode wordt die nieuwe installatie aangegeven met verplaatsbare borden. Vrijwilligers plaatsen de borden voor en na schooltijd. Er is dan geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer. Meer bepaald van 8 tot 9 uur en van 15 tot 16 uur. Op woensdagmiddag van 11.30 tot 12.30 uur. De wijkagent zal een oogje in het zeil houden.

Bewoners van een schoolstraat mogen tijdens de uren van de schoolstraat de straat niet inrijden en moeten tijdelijk elders parkeren. Ook hier volgt later een evaluatiemoment met de school en de omwonenden. RDr