Britse hof deelt recept voor koninklijke kerstpudding

Tijdens de zogenoemde Stir-up Sunday, de laatste zondag voordat de adventperiode begint, zijn inwoners van het Verenigd Koninkrijk traditiegetrouw in de weer met het maken van Christmas pudding. Speciaal voor hen hebben chefs uit de keuken van Buckingham Palace nu het koninklijke recept voor dit traditionele gerecht gedeeld op Instagram.

Britse families maken op de laatste zondag voor de adventperiode begint een pudding die ze vervolgens op Eerste Kerstdag weer opwarmen. Het is een familieactiviteit waarbij ouders hun kinderen leren hoe ze de pudding moeten maken. Zo mag iedereen een keer roeren en dan een wens voor het komende jaar doen. Sommige families verstoppen ook zilveren munten in de puddingmix, wat geluk moet brengen aan de vinder – ervan uitgaand dat diegene zich er niet in verslikt.

De pudding uit de koninklijke keukens wordt gemaakt met onder meer drie soorten rozijnen, bier, bruine rum en cognac. De gerecht kan ook kindvriendelijk worden gemaakt, blijkt uit het recept. “Als je geen alcohol wilt gebruiken, kan je dit vervangen door sinaasappelsap of koude thee.” Het is dan wel een Britse traditie, niets houdt je tegen om het zelf ook eens uit te proberen.

Ingrediënten voor twee puddings van 1 kilogram:

250 gr rozijnen

250 gr krenten

185 gr sultanas (of alles samen 685 gr rozijnen)

150 gr geconfijte schil van appelsien en citroen

250 gr reuzel

250 gr broodkruim

90 gr bloem

12 gr kerststol kruidenmix

2 eieren

180 gr basterdsuiker

275 ml bier

40 ml donkere rum

40 ml cognac