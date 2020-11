OudsbergenApp wijst de weg

Tot vandaag kon je terecht op andere gemeentelijke kanalen zoals de website, infokrant, magazine en sociale media. “Vanaf nu krijg je met onze app nog sneller en eenvoudiger toegang tot nieuws, informatie en gemeentediensten”, zegt Hanne Schrooten, schepen voor communicatie en participatie.

Iets melden, op de hoogte blijven van het laatste nieuws in je gemeente, je favoriete vereniging volgen of de afvalkalender raadplegen? “Dat en nog veel meer kan vanaf nu rechtstreeks via je smartphone met de app van Oudsbergen”, zegt burgemeester Lode Ceyssens.

Met de meldingskaart kan je makkelijk problemen signaleren. Zwerfvuil, kapotte stoeptegels, gevaarlijke situaties. “Gewoon even een foto nemen, de locatie bepalen aan de hand van je gps-coördinaten en doorsturen via de app. Op die manier ontvangen wij niet alleen de melding, maar hebben wij meteen zicht op het probleem en de locatie”, zegt schepen Schrooten “We verwachten ook dat inwoners de afvalkalender wel zullen weten te waarderen. Handig, zo’n herinnering als je de afvalcontainer moet buitenzetten.”

Verder krijg je info over wegenwerken of van de handelaars, verenigingen of zorgvoorzieningen in de buurt. “Op de eerste plaats voor de Oudsbergse handelaars en horeca-uitbaters, die al een oproep hebben gekregen om zich te registreren op de app en zo hun zaak en hun aanbod kunnen promoten.” Intussen hebben al 81 lokale ondernemingen zich geregistreerd.

Verder kunnen ook verenigingen en zorgverstrekkers hun werking en activiteiten kenbaar maken. Meer functies zijn mogelijk. “Zoals een koppeling met ons afsprakensysteem, die is nog in ontwikkeling is. Voor de Oudsbergenbon, het cadeaubonnensysteem dat we zullen lanceren om de Oudsbergse middenstand en horeca te ondersteunen in het kader van ons relanceplan. Door de sluiting van de horeca hebben we de lancering van de Oudsbergenbon moeten uitstellen tot de horeca terug openen”, zegt Lode Ceyssens, burgemeester.

De app komt er in samenwerking met S-Lim, die het project lanceerde. Je vindt de OudsbergenApp gratis terug in de App Store en Google Playstore. De app is eenvoudig te gebruiken en gratis te downloaden voor Android en iOS. Je downloadt de app op je smartphone of tablet. Meer info: www.oudsbergen.be/app RDr