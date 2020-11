OPROEP. Vlaamse Zwemfederatie: “Open zwembaden voor mensen met medische problemen”

Wij zijn op zoek naar Limburgers die om medische redenen zoals een revalidatie moeten zwemmen, maar nu noodgedwongen aan de kant staan. Lijdt u aan een spierziekte of bent u revaliderend en is zwemmen noodzakelijk voor uw herstelproces? Hoopt u dat de zwembaden snel weer opengaan? Contacteer ons dan hier met uw naam en telefoonnummer.

Vlaamse Zwemfederatie: “Open zwembaden voor mensen met medische problemen”

Onze spieren worden minder belast in het water, daarom is zwemmen een ideale sport voor mensen met spierziektes en zenuwpijnen. Ook mensen die moeten revalideren na een ongeval of na kanker, vinden de weg naar het zwembad. Psychologen raden zwemmen ook aan voor wie kampt met een depressie of een burn-out. Maar sinds november zijn de zwembaden dus opnieuw volledig gesloten.

“Voor deze mensen zijn het heel frustrerende tijden, want zwemmen is de enige sport die ze kunnen doen om gezond te blijven. Hun gezondheid staat dan ook echt op het spel tijdens deze tweede lockdown”, vertelt An Rydant van de Vlaamse Zwemfederatie. “MS-patiënten bijvoorbeeld die niet kunnen zwemmen gaan achteruit, en die achteruitgang kunnen ze niet meer goedmaken. Het is toch niet de bedoeling dat mensen slechter worden dan voor deze pandemie? En we moeten ook denken aan het mentaal welzijn, en daar draagt zwemmen sowieso toe bij.”

Rydant begrijpt ook niet waarom kinderen onder de twaalf jaar niet mogen zwemmen, terwijl andere indoor sporten wel toegelaten zijn voor kinderen. “Kinderen mogen zweten op de tatami in de judoles, maar het zwembad blijft gesloten. Dit voelt als oneerlijk aan. Zwemmen is een van de veiligste sporten: er is chloor in de zwembaden en is er voldoende verluchting. Uit een rapport van de WHO blijkt ook dat zwembaden perfect veilig zijn.”

De Vlaamse Zwemfederatie roept de overheid dan ook op om de regels te versoepelen, specifiek voor kinderen onder de twaalf jaar en voor mensen met een ernstige medische aandoening. “Uiteraard hebben wij begrip voor de maatregelen die genomen zijn, maar wij hopen dat er misschien toch een uitzondering voor deze groepen kan gemaakt worden. Het zou bijvoorbeeld al fijn zijn als er per regio een aantal zwembaden zouden opengaan voor deze mensen”, besluit Rydant.

