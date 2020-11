Wordt Axel Witsel kasteelheer? Rode Duivel doet bod op kasteeldomein in hartje Ardennen

Het chateau is eigendom van de provincie Luik die recentelijk te kennen gaf het ‘geklasseerde’ kasteel te willen verkopen. En dat is Axel Witsel niet ontgaan. De middenvelder van Borussia Dortmund is al enkele keren op prospectie geweest en zou ook al een bod hebben uitgebracht. De vraagprijs voor het kasteel bedraagt 3,5 miljoen euro, het is niet duidelijk hoeveel Witsel geboden heeft.

De kans dat Witsel met vrouw en (straks) drie kinderen ook effectief op het kasteel wil wonen, is eerder klein. Het kasteeldomein wordt gebruikt als hotel met 22 kamers en meerdere vergader- en feestzalen. Bovendien is er op het domein nog een restaurant en museum gevestigd. Er is ook een ‘escaperoom’ met de wervende naam ‘Dracula’ waarbij het de bedoeling is om op vampieren te jagen. De familie Witsel heeft trouwens een optrekje in het naburige Dolembreux. “Dit is een buitenkansje in het kader van zijn vastgoedplannen. Het kasteeldomein heeft alles wat wij zoeken”, zegt zijn adviseur Michaël Markowicz in de kranten van Sudpresse.

Het is dan ook de bedoeling het kasteeldomein commercieel te blijven exploiteren. Zo wordt er jaarlijks het ‘Fête du Fromage’ georganiseerd, een festival waar streekproducten centraal staan en waar duizenden bezoekers op afkomen. “Het is de bedoeling om het evenement uit te bouwen net als het organiseren van trouwfeesten. Ook het museum willen we behouden, het restaurant moet terug open met de nadruk op streekproducten”, aldus Markowicz. “Het moet een meerwaarde worden voor de streek.”

Witsel heeft wel wat met vastgoed. Zo investeert hij ook mee in de ‘Société Immobilière Standard de Liège’, een zakelijk project van Standard-voorzitter Venanzi. Hij bezit ook een hoeve in de buurt van Tongeren. Witsel heeft ook aandelen in LindSky Aviation, een Antwerpse luchtvaartbedrijfje. gvdl