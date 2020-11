NikkieTutorials gaat op televisie op zoek naar beste make-upartiest

Nikkie de Jager wordt het gezicht van een nieuw programma op de Nederlandse openbare omroep. In de talentenjacht Make-up Cup gaat de YouTube-ster met 14,5 miljoen volgers, beter bekend als NikkieTutorials, op zoek naar de nieuwe beste make-upartiest van Nederland. De show zal dus ook bij ons te volgen zijn.

De tien deelnemers van Make-up Cup, dat vanaf 9 januari bij Zapp te zien is, moeten in zowel technische als creatieve opdrachten laten zien wat zij kunnen creëren met onder meer oogschaduw en penceeltjes. Nikkie, die zelf bekend staat om kleurrijke make-uplooks die zij op haar YouTube-kanaal voordoet, beoordeelt de jonge talenten op techniek en creativiteit.

Nikkie kijkt ernaar uit om de talentenjacht te presenteren. “Ik vind het fantastisch dat ik mijn liefde voor make-up mag delen met de nieuwe generatie”, laat ze weten. “De deelnemers hebben allemaal hun eigen verhaal en dat zie je terug in hun werk en ideeën. Het is zo waanzinnig om bij al deze jonge talenten de passie te zien.” Zo is het ook ooit bij haar begonnen, vertelt ze.

In elke aflevering zal ze worden bijgestaan door extra juryleden zoals onder anderen Miljuschka Wiltzenhausen, Jamai Loman, Monica Geuze en Roxeanne Hazes. In de finale, waarin de beste make-upartiest van Nederland gekozen wordt, brengt Davina Michelle een bezoekje.