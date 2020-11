Hoe omzeil je verplichte quarantaine? Nieuw-Zeelandse club Wellington Phoenix blijft hele seizoen in Australië

De Nieuw-Zeelandse voetbalclub Wellington Phoenix verblijft gedurende het hele Australische seizoen op Australische bodem. De club, waar ex-Rode Duivel Stein Huysegems tussen 2012 en 2014 voetbalde, wil met de nieuwe tijdelijke thuisbasis in Wollongong de reisrestricties die gelden voor reizen vanuit Nieuw-Zeeland voorkomen. Wellington Phoenix komt uit in de Australische A-League.

De club maakte het nieuws bekend als reactie op de publicatie van het speelschema voor komend seizoen. Het nieuwe seizoen begint op 27 december. Vorige maand maakte Wellington Phoenix al bekend dat zij het seizoen alleen in Australië zou beginnen. “De club zal de mogelijkheden bekijken om later in het seizoen de thuiswedstrijden weer in Nieuw-Zeeland te spelen. Dat is afhankelijk van de wijzigingen die door de Nieuw-Zeelandse regering worden aangebracht rond het quarantaineproces van twee weken bij terugkeer van een persoon naar Nieuw-Zeeland, en de kosten die moeten worden gemaakt om terug te keren naar Nieuw-Zeeland”, stelde de club.

“We kijken er naar uit om deel uit te maken van de deze omgeving en de mensen hier in de regio te vermaken met onze thuiswedstrijden”, zegt algemeen directeur David Dome nu over de beslissing om helemaal niet terug te keren naar het eigen stadion. Het reguliere seizoen eindigt op 31 mei, waarna play-offs volgen. Afgelopen seizoen ging de titel naar Sydney FC. (belga)