Handmade in Belgium-label voor Cor Wuijts van Wuco bvba in Bree

UNIZO heeft het Handmade In Belgium-label uitgereikt aan Cor Wuijts van Wuco bvba. Cor is een ambitieuze 35-jarige ondernemer met een duidelijke visie voor zijn bedrijf : Wuco, meesterlijk met metaal . 12 jaar geleden startte hij zijn eigen bedrijf op vanuit de smidse van zijn nonkel die hoefsmid is. Tijdens zijn studies als Ontwerp- en Productiedesigner was hij al actief met het uittekenen en ontwerpen van machines en metalen constructies. En zijn passie voor staal en design werd omgezet in ondernemerschap. Zijn bedrijf is sinds een 6-tal jaren gevestigd op de het Industrieterrein Kanaal-Noord in Bree met een aantal medewerkers die hij de titel van ‘rasechte metaalmeesters’ gaf. Samen met zijn metaalmeesters levert Wuco vakmanschap met hoogstaande kwaliteit. Ze vervaardigen o.a. stalen ramen en deuren, meesterlijke trappen en verbindingsbruggen, balkons en leuningen enz., van a tot Z vervaardigd in eigen atelier. Hun klanten zijn hoofdzakelijk bedrijven en (interieur) architecten die op hun beurt werken voor zowel de particuliere als de business markt.