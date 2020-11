Epidemie raast door opnieuw woonzorgcentra: krijgt Beke dit uitgelegd?

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) mag het weer komen uitleggen in het parlement.

In 42 procent van de Vlaamse woon-zorgcentra is er een corona-uitbraak, in 229 van de 821 wzc’s is er sprake van een “grote uitbraak”, met vijf of meer besmettingen. Door tekort aan personeel kan in sommige instellingen de basiszorg nauwelijks nog gegarandeerd worden. Coalitiepartner N-VA begint te morren. Maar zijn eigen partij valt hem niet af. “Op voorwaarde dat hij dat sociaal akkoord met de zorgsector geregeld krijgt.”