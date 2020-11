In 2018 maakte hij als ‘ontdekking van het jaar’ met een score van 15,5/20 een sterk debuut in de gids van Gault&Millau. Chef-kok Pajtim Bajrami (30), die vanaf vanavond in zijn potten laat kijken in Ja,Chef!, mag het bordje aan de voordeur van De Stadt van Luijck vernieuwen nu hij met 16/20 tot de absolute top van België hoort.