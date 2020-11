Remco Evenepoel: 3 maanden en 5 kilogram lichter na val in Lombardije

Een dikke week. Zo lang traint Remco Evenepoel nu al in het Spaanse Calpe. Na een revalidatie van drie maanden is de renner van Deceuninck - Quick-Step goed op weg om weer het topniveau te halen van voor die val in de Ronde van Lombardije.