Patrick Lefevere (65) en de broers Philip (44) en Christoph (46) Roodhooft. Dat zijn teammanagers uit hetzelfde hout gesneden: onbuigzaam, met af en toe een knoest. Ooit dachten ze aan samenwerken, maar elkaar beconcurreren is ook niet verkeerd. “Christoph is al kwaad op mij geweest. En hij had geen ongelijk.”