Het mopje van Fatma gaat fout en Conners pornosterkennis: “Dat kwam er vlotjes uit hoor”

Een aflevering van De Slimste Mens ter Wereld gemist? Met deze samenvatting bent u weer helemaal mee.

De winnaar van gisteravond:

Catherine Van Eylen boekt al haar derde overwinning.

De verliezer:

In een spannende finale tegen Fatma Taspinar werden de drukste Belgische tunnels politicus Conner Rousseau fataal.

De nieuwkomer van vanavond:

Bockie De Repper.

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Fatma is een zonnetje in huis hé, Catherine? Allez, ik heb ze nog nooit in huis gehad.”

Op de vraag ‘waar heeft België er maar 43 van en Canada meer dan 2 miljoen’, antwoordt Conner Rousseau: “Rivieren?”

Van Looy: “Nee, geen rivieren.”

Taspinar: “Maar hij zat er wel dichtbij? Meren?”

Waarop Rousseau: “Mag je vragen of de ander er dichtbij zat?”

Van Looy: “Fatma mag dat!”

Rousseau: “Met wie van de redactie heeft zij allemaal in een pornofilm gespeeld om dat te mogen?”

De recordhoudster aantal piercings heeft er 11.003.

Soe Nsuki: “Als die sterft, gaat ze dan naar het oud ijzer?”

Fatma heeft een bekende buur: “Kristof Calvo woont op zo’n 500 meter.”

Jan Jaap van der Wal: “Je hoort hem huilen.”

Het Mooiste moment:

Taspinar: “Om te tonen dat wij ook humor hebben, heb ik een mopje voorbereid. Ik kwam onlangs de broer van Hilde Crevits tegen. Richt zich tot Rousseau: Weet je hoe die heet? Rousseau: “Lenny Kravitz?” Taspinar ziet dat haar mopje de mist ingaat: “Néé, je moet gewoon Lenny zeggen. Oké, knip dat er maar uit.”

De tussenstand

1 Ella Leyers (18 afleveringen)

2 Conner Rousseau (7 afleveringen)

3 Delphine Lecompte (6 afleveringen)

4 Catherine Van Eylen (4 afleveringen)

5 Riadh Bahri (4 afleveringen)

De slimste mens ter wereld, van maandag tot donderdag, om 21.35 uur, bij VIER

(jdr)