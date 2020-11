HasseltBij de politie is maandag een inbraak in een gebouw in de Molenstraat in Spalbeek gemeld. De dieven hadden een deur opengebroken. Er is elektronisch materiaal weg.

Zondag in de vooravond was ook een inbraak aan de Mombeekdreef in Rapertingen ontdekt. Daar was eveneens de deur geforceerd. Vermoedelijk sloegen de indringers op de vlucht toen de bewoners rond 17 uur thuiskwamen. Er lijkt niets te zijn verdwenen. mm