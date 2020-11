Zorgpersoneel voert actie: "Iedereen in de zorg moet zelfde verloning krijgen"

Eén virus, één premie. Onder dat motto heeft het zorgpersoneel actie gevoerd aan het woonzorgcentrum Toermalien in Genk. Iedereen in de zorg moet dezelfde verloning krijgen. Nu is dat niet het geval. In de ziekenhuizen is een eenmalige premie van 985 euro bruto beloofd aan de zorgverstrekkers. De ziekenhuizen vallen onder de federale regering. Maar de werknemers van de woonzorgcentra krijgen die premie voorlopig niet. Zij hangen af van de Vlaamse overheid. Vlaams minister Beke werkt aan een oplossing, maar die is er nog niet.