Drie Limburgse restaurants nieuw aan de top in gids Gault & Millau 2021: “Trofee voor het hele team”

Geen grootse feestelijke prijsuitreiking in Brussels Expo dit jaar, maar dat de laureaten van de nieuwe Gault&Millau Gids virtueel werden voorgesteld maakt de erkenning niet minder. De titel van ‘Chef van het Jaar 2021’ ging naar Christophe Pauly van Le Coq aux Champs in het Waalse Soheit-Tinlot, maar ook in onze provincie vielen er enkele restaurants in de prijzen.