De luchtvaartsector komt met een eigen digitaal ‘coronapaspoort’ waarmee reizigers snel kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of de noodzakelijke negatieve test voor het coronavirus hebben ondergaan die in sommige landen verplicht is. Daarmee wil de sectororganisatie IATA het internationale reizen weer op gang trekken. De app moet begin volgend jaar beschikbaar zijn.