Luxemburg moet gedeeltelijk in lockdown: “We trekken vandaag aan de noodrem”

In de strijd tegen de coronapandemie verscherpt het Groothertogdom Luxemburg zijn maatregelen. Naar verwachting moeten de gastronomie en de instellingen voor cultuur en vrije tijd vanaf donderdag tot 15 december dicht.

Met een wetsontwerp heeft de Luxemburgse regering maandag de weg geëffend voor strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Het parlement krijgt het woensdag ter stemming voorgelegd, zodat de regelingen in de daaropvolgende nacht in werking kunnen treden.

“Wij trekken vandaag aan de noodrem”, zei premier Xavier Bettel. De sociale contacten “moeten voor drie weken naar een minimum dalen”, beklemtoonde de bewindsman. Binnenkort mogen Luxemburgers maar twee mensen die niet tot het gezin behoren, thuis binnenlaten. Tot nu toe waren dat vier mensen. “Wij vragen u drie weken aan bepaalde zaken te verzaken.”

Volgens het wetsontwerp moeten filmzalen, theaters en fitnesscentra dicht, musea en bibliotheken blijven open. Het schoolonderricht blijft lopen, voor de hogere klassen komt er wisseling tussen fysieke aanwezigheid en afstandsonderwijs.

Luxemburg strijdt al weken tegen hoge aantallen coronabesmettingen. Maar volgens Bettel waren de reeds genomen maatregelen ontoereikend om een neerwaartse trend te bereiken, zei Bettel.

Sinds eind oktober is in het Groothertogdom een avondklok van 23 tot 6 uur van kracht en is een mondmasker verplicht van zodra meer dan vier mensen bij elkaar komen.