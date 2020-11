CD&V Heers voert actie tegen geweld op vrouwen

“Volgens officiële cijfers van de parketten waren er in 2018 in België 150 gevallen van potentieel dodelijk partnergeweld, waarbij 20 personen stierven”, vertelt Johan Naeten, voorzitter van CD&V Heers. “De gelofte ‘tot de dood ons scheidt’, ooit bedoeld als een ontroerende liefdesverklaring, kan zo een heel sinistere bijklank krijgen. Dat kunnen we niet blijven accepteren. Vrouwenschoenen visualiseren op pakkende wijze de 150 slachtoffers. We nodigen iedereen dan ook uit om even stil te staan bij dat hoge cijfer en zich te realiseren dat zowel de autoriteiten als de burgers kunnen helpen om dat cijfer naar beneden te krijgen.”

Lees alles over de actie op www.150schoenen.be.