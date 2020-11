Kinderen chatten live met Sinterklaas

Jaar na jaar steken tientallen vrijwilligers van Sint-Terdolen en het Sint-Theater hart en ziel in het sinterklaasgebeuren. De Sinterklaasintocht in Ter Dolen, de talrijke schoolvoorstellingen, de bezoekdagen… Het valt dit jaar allemaal weg door de coronamaatregelen. "Bijzonder jammer", zo vindt Bart Was, een van de mentoren van het Sinterklaasgebeuren in Houthalen-Helchteren. "Maar creatief als we zijn, staken we de voorbije weken de koppen bij mekaar. Het kan voor ons simpelweg niet dat de kinderen in deze moeilijke tijden het plezier, de verrassing en de bijzondere sfeer van de Sint en zijn Pieten moeten missen.” “Dat creatief proces mondde uit in een totaal vernieuwde aanpak waarbij de Sint en zijn Pieten de komende weken op digitale wijze live in gesprek gaan met de kinderen", gaat Bart verder. "Een bijzondere ervaring, gepersonaliseerd naar ieder kind toe. Dat de voorbereidingen van die live sessies niet altijd even vlotjes verlopen, is alvast te zien in hilarische voorbereidingsfilmpjes." “Ouders die graag een live babbelsessie tussen hun kind en Sinterklaas organiseren, kunnen zich aanmelden via de website: www.sintlive.be. Sinterklaas zal zijn tijd nemen voor de persoonlijke babbels met de kinderen”, aldus Bart. “Elk kind mag rekenen op 5 minuten persoonlijke interactie. We voorzien een aantal ‘babbeldagen’. Gelet op de een-op-eengesprekken tussen de Sint en het kind, zijn de plaatsen beperkt. Vooraf boeken is dus zeker noodzakelijk.” Wie deze bijzondere sinterklaastijd nog wat éxtra wil kruiden, kan een leuke Piet thuis uitnodigen. “Het is te zeggen: je kan een snoeppakket bestellen via onze website en dat wordt dan door een van onze Pieten helemaal coronaproof thuis afgeleverd. En unieke ervaring voor de kinderen", aldus Bart. "De Pieten gaan de eerste week van december op pad, ook hier is tijdig reserveren de boodschap." De toffe voorbereidingsfilmpjes van de livesessies met Sinterklaas zullen vanaf 21 november online op de website gratis te bekijken zijn. Een live babbelsessie met de Sint kost 14,99 euro. Wie een snoepzak wil laten afleveren door een leuke Piet, betaalt 19,99 euro. "We kunnen ook dit jaar terugvallen op een aantal sponsors, maar het coronagebeuren gooit - what’s in a name - roet in het eten", aldus Bart. “We hopen met deze actie een klein beetje van onze onkosten te kunnen recupereren, maar we hopen vooral dat we heel veel kinderen ondanks alles toch nog een bijzonder én persoonlijk Sinterklaasmoment kunnen bezorgen. Daarvoor doen we het.” Alle info vind je op www.sintlive.be