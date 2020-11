Geslachtj Vreuger wiej nog ermood troef waas leep ’t laeven ins zoe fijn want de minsen inne naober deildjen alles ongerein Woor geslachtj maakdje ze vanalles huidkieës, woost en balkebriej ederein dao innen ómtrèk kreeg ‘nen teier dae ze bliej en in groeëten dank aanvaardje snelle walm kwaam langs de deur ze wore nog mer effe binne of de pan stóng op ’t veur. Kinders, Theo Van Dael.