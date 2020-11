Eric Goens laat ons dinsdagavond kennismaken met de Nederlandse zanger van het moment, André Hazes Junior. De 26-jarige zoon van vertelt in Het Huis onder andere over zijn monsterhit ‘Leef’ die er bijna niet was. “Ik vond het zo kinderachtig. Dat ga-a-a-a-ah de hele tijd”, klinkt het eerlijk. “Maar toen zag ik wat er met het publiek gebeurde toen ik het live zong.”