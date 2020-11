Limburgs Landschap: Een kerkelijke struik

Momenteel kan je hem vlot herkennen: de kardinaalsmuts. Zijn prachtige, roze-rode doosvruchten vallen al van ver op. Vaak zijn ze al opengebarsten en zitten de oranje zaden te wachten op transport. Vogels vinden ze heel lekker en als ze hun maaltje weer uitgepoept hebben, wordt er weer een nieuwe kardinaalsmuts geplant. Een systeem waar iedereen voordeel aan heeft.De naam van deze struik moet je niet ver gaan zoeken. De vorm van de vruchten lijkt verdacht veel op de hoofddeksels van kardinalen. Zelfs de kleur zit goed. Misschien hebben de kardinalen daar wel hun inspiratie gehaald voor hun hoofddeksel. Want ik vermoed dat de kardinaalsmuts er eerder was dan de kardinaal. Tijdens een wandeling door het bos zie ik de paus al bij zo'n struik vol mooie vruchten staan: "Hé, dat lijkt mij een leuke vorm voor een hoedje voor mijn kardinalen." Toch was het vroeger een plant waar de ‘gewone’ man naar op zoek ging. Het harde hout was ideaal om gebruiksvoorwerpen mee te maken. Er werden weef- en spinspoelen – daarom noemt men hem over het Kanaal ‘spindle tree’ - of katrollen voor molens uit gesneden.In tegenstelling tot de vogeltjes blijven wij er best af, want deze plant is giftig. Braakneigingen, buikkrampen en buikloop zijn mogelijke gevolgen als je ervan eet. Wij zullen de zaadjes ook wel een plekje geven, maar jammer genoeg komen ze er bij ons meestal te snel of aan de verkeerde kant uit. De zaden werden vroeger vermengd, vaak met broodkruim, om te vissen. Die kwamen dan gewoon bovendrijven. Wel moesten de ingewanden er dan dadelijk uitgehaald worden. Straffe toebak, die kardinaalsmuts. Best gewoon bewonderen en er voor de rest netjes afblijven, zou ik zeggen.Foto 1: Guido Franssens, foto 2: Jan Leijskens, foto 3: Jos Vandebergh, foto 4: Denise Dubois