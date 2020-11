Hasseltse straatnamen: Koningin Astridlaan

Prinses Astrid werd geboren in Stockholm in 1905 en was de dochter van een Zweedse prins en een Deense prinses. Ze werd vrij burgerlijk en protestants opgevoed en volgde een opleiding tot kinderverzorgster. Om in 1926 met onze kroonprins Leopold te kunnen trouwen, werd ze katholiek. Het paar woonde in Brussel, eerst in het Bellevue stadspaleis, daarna op kasteel Stuyvenberg. Hun drie kinderen waren Josephine Charlotte, Boudewijn en Albert. Toen in 1934 de toenmalige koning Albert I verongelukte in Marche-les-Dames, werd Leopold III onze koning en Astrid de vierde vorstin van België. Slechts één jaar later gebeurde in het Zwitserse Küssnacht het ongeval waarbij koningin Astrid het leven verloor, nog geen dertig jaar oud. In 1935 werd door het Hasseltse schepencollege beslist om het eerste stuk van de Kuringersteenweg, tot aan de vroegere spoorovergang, Koningin Astridlaan te noemen. Eerder, vanaf 1918, heette dit deel van de steenweg de 'Verenigde Statenlaan', als dank voor de steun van Amerika in de Eerste Wereldoorlog. Door haar eenvoud was Astrid , de “sneeuwprinses uit het Noorden”, in België zeer geliefd geworden. Op de korte tijd die haar gegeven was, werd ze de legendarische prinses en koningin die in vele Belgische steden een aandenken kreeg. “Viels te joenk toch!