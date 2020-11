INBEELD brengt Genkse kunstenaars samen

“Ongeveer een jaar geleden kwamen we samen met de kunstkringen van Genk. Tijdens dit overlegmoment kwam boven dat er nood was aan een gezamenlijke tentoonstelling”, vertelt Genks schepen van Cultuur Anniek Nagels. "De kunstkringen zochten naar een manier om zichzelf kenbaar te maken aan de Genkenaren en naar buiten te komen met hun talenten. Ongeveer gelijktijdig kwam de oproep van het Huis van de Kunst Limburg uit Roermond voor een deelname aan de INBEELD-prijs 2021. De perfecte symbiose werd gemaakt en het plan was duidelijk: de Genkse tentoonstelling zal dus ook een van de voorrondes worden voor die tweejaarlijkse INBEELD-prijs. "Ondertussen werd de wereld door het coronavirus door elkaar geschud. En vielen gemaakte plannen in duigen. Maar gelukkig valt de deadline voor de INBEELD-prijs in 2021. Dus pakte de Dienst Cultuur de draad weer op. Er werd een open oproep gelanceerd via het '3600 Stadsmagazine' naar meerdere kunstenaars om deel te nemen. Intussen staat de teller op vijftig kunstenaars die willen meewerken aan de voorronde en INBEELD-prijs. “Deze wedstrijd is natuurlijk een extra motivatie, zeg maar de saus over een overigens heerlijk gerecht", aldus schepen Anniek Nagels. “Maar het doel is meer dan dat: we gaan laten zien dat teamwork en ontmoeting bijdragen tot het geheel."De 50 deelnemers zullen de komende maanden aan het werk gaan rond hun persoonlijk kunstwerk. Ondertussen blijven ze via sociale media, nieuwsbrieven en berichten met elkaar in contact om tips en tricks te geven, elkaar bij te staan en vooral een leuke groepsdynamiek te verkrijgen richting die unieke tentoonstelling in mei 2021. Wordt vervolgd.