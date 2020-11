Gemeente en inwoners zorgen voor warmte in het straatbeeld

In donkere tijden gaan we op zoek naar licht en warmte. "Daarom hing de technische dienst de kerstverlichting dit jaar al vroeger op. Maar we willen nog meer sfeer", zegt schepen van welzijn Johan Feyen. "Daarbij hebben we de hulp van onze inwoners nodig. Samen creëren we een warmtegloed doorheen de hele gemeente. Het eerste wat je daarvoor kan doen, is alvast je kerstverlichting en -decoratie voor het raam hangen.""Daarnaast dagen we onze inwoners uit om met kleurplaten en haakpatronen aan de slag te gaan. Die zijn te downloaden ze via www.hechtel-eksel.be/zorg-voor-warmte of af te halen bij het KIK in Hechtel of de bib in Eksel", vult burgemeester Jan Dalemans aan. "Wordt jouw straat de warmste van Hechtel-Eksel? Kleur de plaatjes in of haak een kerstslinger. Hang ze voor het raam of steek ze bij een eenzame buur in de brievenbus.", gaat schepen Feyen verder. "Al die versieringen, warmte en licht zijn niet alleen leuk voor jezelf, maar ook voor anderen. En laat dat nu net de leuze zijn in deze coronacrisis: zorg voor jezelf, zorg voor de ander."Het is ook belangrijk om in beweging te blijven. Daarvoor creëerde het gemeentebestuur een leuke kerstbingokaart. Daarmee kunnen inwoners - in hun eigen bubbel - op pad kunnen ze verschillende kerstfiguurtjes in de buurt spotten. Een leuke activiteit voor het hele gezin.De seniorendienst start ook opnieuw een belronde naar de 75-plussers op. Want even iemand horen, kan deugd doen. “We vragen naar hun noden en zorgen ervoor dat een medewerker van de seniorendienst of een vrijwilliger hem/haar helpt om die nood in te vullen", aldus Feyen. Wil je helpen met de belronde? Dat kan door je kandidaat te stellen via www.hechtel-eksel.be/help. Heb je zelf nood aan hulp of een babbel? Aarzel dan niet om het OCMW te contacteren via info@ocmwhechtel-eksel.be