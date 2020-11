‘Wáár is Elke Wevers’, deel 3: hoe haar vriend plots een moordverdachte wordt

In episode 3 gaan we ook dieper in op de relatie tussen Elke en Tom. — © Geert Van de Velde

In de derde aflevering van onze podcastreeks ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’ reconstrueren we hoe Elkes vriend Tom een moordverdachte werd.

Beluister hier ‘En plots wordt vriend Tom een moordverdachte’, de derde aflevering van ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’. Volgende week dinsdag (01/12) verschijnt er een nieuwe aflevering.

Op 12 december 2011, bijna dag op dag een jaar na de verdwijning van Elke Wevers uit Neeroeteren, werd haar vriend Tom aangehouden op verdenking van moord. Tom werd opgesloten in de gevangenis van Hasselt na een leugendetectortest waarbij hij faalde op twee cruciale vragen: ‘Weet u iets over de verdwijning van Elke Wevers?’ en ‘Heeft u iets te maken met haar verdwijning?’ De polygraaf gaf volgens het parket aan dat de antwoorden van Tom op die vragen – tweemaal ‘nee’ – leugenachtig waren.

Septische putten

Hoewel Tom altijd is blijven ontkennen, haalde het parket alles uit de kast om zijn betrokkenheid aan te tonen. Het hele onderzoek werd opnieuw gevoerd, met Tom als hoofdverdachte. Tijdens dat onderzoek werden zelfs de septische putten onder het appartementsgebouw waar Elke en Tom samenwoonden, leeg getrokken.

Het parket beweerde dat er naast de gefaalde leugentest nog meer bezwarende elementen waren die in de richting van Tom wezen, maar toch besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Antwerpen dat er onvoldoende aanwijzingen waren. Zeventien dagen nadat hij werd opgesloten, mocht Tom de gevangenis van Hasselt verlaten.

Begrafenis

“Er blijft nog altijd een stempel boven Tom z’n hoofd hangen zolang de zaak niet opgelost is”, vertelt Elkes moeder Elza in de podcast. “Want nu hij een nieuwe vriendin heeft, zijn er zelfs mensen die zeggen: ‘Als zij ook weg is, dan weet je bij wie je moet zijn.’ Ja, zo zijn mensen…”

Ook Jef Vermassen, de raadsman van Elkes ouders, neemt het op voor Tom: “Ik denk dat het heel zwaar om dragen is als je zoiets overkomt, want op zijn begrafenis zullen er nog altijd mensen zijn die zeggen: ‘Hij heeft toch in de bak gezeten, hij had er toch iets mee te maken.”

Desondanks houdt meester Vermassen nog een slag om de arm. “Ik hoop dat die piste doodloopt, en dat de man in kwestie er niets mee te maken heeft, ook omdat ik die vermoedens heb. Maar we hebben pas zekerheid als je de echte dader te pakken hebt.”

Ook gaan we dieper in op de relatie tussen Elke en Tom. We schetsen hoe ze elkaar leerden kennen, en hoe Elkes vertrouwen in haar vriend kort voor de verdwijning op losse schroeven kwam te staan. Hoe het zo ver kwam, is nu te beluisteren.

